Corinthians: patrocinadora doa R$ 500 mil a estádio, e valor pode aumentar

Do UOL, em São Paulo

A Esportes da Sorte, principal patrocinadora do Corinthians, revelou que doará R$ 500 mil ao projeto "Doe Arena Corinthians", que tem como objetivo financiar as dívidas da Neo Química Arena.

Veja detalhes

A iniciativa da casa de apostas começou com um desafio aos torcedores: para que a contribuição fosse concretizada, o nome da empresa deveria aparecer no assunto mais comentado do X (Twitter).

Os corintianos cumpriram a missão em poucas horas ainda na noite deste sábado (15), logo após a equipe empatar com a Portuguesa pelo Campeonato Paulista.

A Esportes da Sorte, então, anunciou que R$ 500 mil serão doados ao projeto. A vaquinha da Arena, lançada no fim de novembro, já arrecadou mais de R$ 36 milhões dos R$ 700 milhões previstos.

A quantia é a maior anunciada por uma mesma empresa ou pessoa até o momento — a Fatal Model havia dado R$ 200 mil ao financiamento ainda no fim de 2024.

O "mimo" da Esportes da Sorte não parou por aí: a empresa anunciou outra novidade aos torcedores ao revelar o valor desembolsado para o "Doe Arena".

A casa de apostas disse que R$ 300 mil serão doados a cada gol marcado pelo Corinthians na próxima partida da equipe, que encara a Universidad Central (VEN) pela Pré-Libertadores na quarta-feira (19). O valor total, portanto, pode ultrapassar a casa de R$ 1 milhão.