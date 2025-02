Corinthians encara a Portuguesa no Pacaembu de olho em estreia na Libertadores

O Corinthians faz o seu último confronto antes da estreia na pré-Libertadores neste sábado. O time do Parque São Jorge encara a Portuguesa, no Pacaembu, às 18h30, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, a equipe alvinegro joga na Venezuela, contra o Universidad Central, em busca de uma vaga na fase de grupos da competição continental.

Dono da melhor campanha no Paulistão, o Corinthians já está classificado para as quartas de final. O clube lidera o Grupo A com 25 pontos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe corintiana tem um jogo a mais do que os adversários, partida adiantada da 11ª rodada, justamente por causa do compromisso na Libertadores.

Caso o Corinthians vença a Portuguesa, basta um tropeço do São Bernardo contra o Guarani no domingo para o time de Ramón Díaz garantir a melhor campanha da primeira fase. A vitória por 2 a 1 no clássico com o Santos de Neymar fez o time alvinegro igualar a sua melhor campanha do clube no atual formato do clube, alcançada em 2021.

A tendência é que Ramón poupe a maioria dos titulares neste sábado. A tendência é de que apenas Hugo Souza, Carrillo e o jovem zagueiro João Pedro, uma das gratas surpresas neste início de temporada, comecem a partida entre os 11 iniciais.

Pelo lado da Portuguesa, a vitória é considerada de suma importância para o clube não correr risco de sair da zona de classificação do Grupo B. A Lusa está em segundo na chave, com dez pontos, somente abaixo do Guarani, com 11. Na terceira colocação, com nove, o Santos terá confronto em casa com o Água Santa, no domingo, e torce por um tropeço da equipe lusitana para ultrapassar na tabela.

Em todas as competições foram disputados 229 jogos entre as duas equipes, com 123 vitórias do Corinthians, 51 empates e 55 triunfos do Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique) e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson e Cristiano; Jajá, Maceió e Renan Peixoto. Técnico: Cauan de Almeida.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo e Talles Magno; Romero e Pedro Raul (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo (SP).