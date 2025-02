Conheça Micael, zagueiro do Houston Dynamo que negocia com o Palmeiras

O Palmeiras tem conversas com o Houston Dynamo, clube dos Estados Unidos, para contratar o zagueiro Micael. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Atlético-MG e defende o clube norte-americano há três anos.

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Galo. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Atlético-MG. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.

De 2022 para cá, o jogador entrou em campo 80 vezes pela equipe norte-americana e marcou três gols. Ele foi titular em 74 destes compromissos.

De acordo com o site do Houston Dynamo, Micael mede 1,90 e tem 82 kg. O brasileiro, inclusive, foi eleito o melhor defensor do clube na última temporada. Ele é um zagueiro canhoto, característica a qual o Verdão busca há algum tempo para reforçar o elenco.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a negociação ainda não está em estágio avançado, apesar do interesse alviverde.

Além de Micael, a diretoria do Palmeiras chegou a um acordo com o Atlético-MG por uma troca entre o lateral esquerdo Caio Paulista e o zagueiro Bruno Fuchs. A transferência foi oficializada nesta sexta-feira. Ainda integram o plantel os defensores Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Benedetti.

O Verdão ainda tem outros alvos no mercado da bola. O clube procura um camisa 9 e mira Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis, da Espanha.

O Palmeiras, até o momento, trouxe quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O último, entretanto, está lesionado e ainda não fez sua estreia. Ele deve ficar à disposição de Abel Ferreira somente a partir de abril.