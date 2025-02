Grêmio supera expulsão, vence Ypiranga e encara Juventude na semi do Gaúcho

O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, mesmo com um a menos. Monsalve anotou o gol que deu a vitória ao Tricolor em duelo da oitava rodada da fase de grupos que aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

Com esse resultado, o Grêmio, que já estava classificado, fica com 17 pontos, sendo dono da segunda melhor campanha do torneio e na liderança do Grupo A. Na semifinal, o Tricolor enfrenta o Juventude, que terminou como líder do Grupo C, com 19 pontos e decidirá a vaga na decisão fora de casa.

O jogo

O Grêmio quase abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos Monsalve cobrou escanteio na área e entrou Arezo, que cabeceou para o gol e acertou a trave o Ypiranga. Na sequência, a defesa afastou o perigo. Aos 12, o Ypiranga responde com um chute de Lucas Ramos, de longe, para defesa de Gabriel Grando. Pouco depois, o Tricolor chegou novamente com um cabeceio de Natã, por cima do gol.

Aos 27, João Lucas foi expulso por uma cotovelada em João Paulo após revisão do VAR. Os mandantes, com um a mais, chegaram com perigo, mais uma vez, dois minutos depois, com chute de Emerson Galego. Aos 34, Camilo arriscou e mandou uma pancada perto da trave.

O Grêmio abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com golaço de Monsalve. O meia recebeu bom passe de Arezo na área, driblou a marcação e bateu cruzado para o gol para marcar o gol da vitória gremista.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA-RS 0X1 GRÊMIO

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Data: 15 de fevereiro de 2025, sábado

Hora: às 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Artur Avelino Birk Preissler

VAR: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo

Cartão vermelho: João Lucas (Grêmio)

Cartões amarelos: Lucas Ramos, William e Vitor Marinho (Ypiranga); Luís Eduardo, Monsalve e Viery (Grêmio)

Gol: Monsalve, aos 16 minutos do 2°T (Grêmio)

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho (Rian), Heitor, William Gomes e Roca (Almer Sales); João Paulo (Cristiano), Lucas Ramos (Daniel Felizardo) e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques (Luciano) e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Dodi ou Camilo e Pepê; Camilo, Dodi, Pepê (André Henrique) e Monsalve (Kaick), Aravena (Luís Eduardo) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros