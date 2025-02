Com time reserva, Botafogo empata com o Boavista pelo Carioca

No primeiro jogo no retorno de Cláudio Caçapa, o Botafogo ficou mais pressionado no Campeonato Carioca. Neste sábado, com time reserva, o Fogão empatou com o Boavista por 1 a 1, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela 10ª rodada do Estadual.

Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo por quatro jogos (venceu todos) na condição de interino e foi para o RWD Molenbeek, da Bélgica, que faz parte da rede de clubes de John Textor, dono da SAF do clube carioca. Agora, ele retornou como auxiliar permanente e para comandar o time de forma interina no lugar de Carlos Leiria.

O Botafogo ainda procura um novo técnico. O Fogão iniciou 2025 com Carlos Leiria à frente do time, de forma interina. Na madrugada da última quinta-feira, após a derrota para o Flamengo, o clube anunciou o retorno de Caçapa.

De olho na Recopa Sul-Americana, o Botafogo poupou o time principal e entrou com os reservas contra o Boavista. Além do retorno de Caçapa, o duelo deste sábado marcou a estreia do centroavante Rwan Cruz, contratado junto ao Ludogorets, da Bulgária.

Com o empate, o Botafogo agora tem 13 pontos e está na quinta colocação do Campeonato Carioca. O Fogão aguarda a rodada terminar para fazer as contas de olho na semifinal. Já o Boavista, com 11 pontos, está na décima colocação.

O Botafogo, agora, inicia a decisão da Recopa Sul-Americana, que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior. O jogo de ida contra o Racing é nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Já o próximo compromisso pelo Campeonato Carioca é contra o Vasco, domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.

O Boavista, por sua vez, tem compromisso pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, recebe o CSA, às 19h30 (de Brasília), no Elcyr Resende. O próximo compromisso pelo Carioca também é em casa: enfrenta o Volta Redonda, domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara.

O duelo entre Boavista e Botafogo

A primeira chance de perigo foi do Boavista. Aos oito minutos, Zé Vitor recebeu pela direita e cruzou. Marcos Paulo fez o corta-luz e deixou na boa para Matheus Alessandro, mas, livre, ele chutou para fora. Era possível até dominar a bola, mas o atacante escolheu a finalização e errou o alvo.

Aos 17 minutos, o estreante Rwan Cruz achou Kauê na meia-lua. Ele finalizou, mas mandou por cima. Patrick de Paula também errou o alvo aos 34 minutos. Ele ficou com o rebote e arriscou, mas mandou à direita.

O Boavista respondeu de forma fatal. Aos 37 minutos, Zé Mateus cruzou e encontrou Marcos Paulo na área. Léo Linck defendeu a finalização do atacante, mas, no rebote, Zé Vitor completou para o gol: 1 a 0. Ele se igualou a Vegetti e, com cinco gols, está no topo da artilharia do Carioca.

Aos 40 minutos, Rwan Cruz brigou na área e conseguiu finalizar, mas Diego Loureiro defendeu. O Boavista, assim, foi para o intervalo em vantagem.

O Fogão quase empatou nos primeiros segundos da etapa final. Kauê arriscou da entrada da área. Diego Loureiro defendeu. No rebote, Rwan Cruz, aos 27 segundos, perdeu a oportunidade de estrear com um gol, após intervenção de Xandão.

Caçapa fez as primeiras mudanças aos 17 minutos. Ele colocou Kayke Queiroz e Kauan Toledo. Rafael Lobato e Yarlen saíram. O Botafogo chegou ao empate com Kayke. Aos 32 minutos, após cruzamento para a área, Cuiabano cabeceou e encontrou o jovem atacante, que fez 1 a 1.

Aos 43 minutos, Sheldon cobrou falta e obrigou Léo Linck a fazer grande defesa. O 1 a 1 foi o placar final do jogo.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 1 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio Elcyr Resende, Bacaxá (RJ)

Data: 15/02/2025, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Público: 2.619 presentes

Árbitro: Júlio Cesar de Oliveira

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartão amarelo: Vitor Ricardo, Abner Vinícius, Leandrinho, Diego Loureiro e Lucas Café (Boavista) e Kauê, Kauan Toledo e Rwan Cruz (Botafogo)

Gols:

Boavista: Zé Vitor, aos 37? do 1ºT

Botafogo: Kayke Queiroz, aos 32? do 2ºT

BOAVISTA: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Zé Mateus, Leandrinho (Victor Yan) e Marcos Paulo (Gabriel Conceição); Matheus Alessandro (Lucas Café), Abner Vinícius (Resende) e Zé Vitor (Luisinho).

Técnico: Roberto Fonseca.

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo (Kauã Branco) e Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê (Vitinho Lopes); Yarlen (Kauan Toledo), Rafael Lobato (Kayke Queiroz) e Rwan Cruz.

Técnico: Cláudio Caçapa.