Com Rollheiser, Santos encerra preparação para pegar o Água Santa; veja provável escalação

O Santos encerrou neste sábado, no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo contra o Água Santa, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O argentino Rollheiser, recém-contratado, participou das atividades.

Em imagens divulgadas pelo clube praiano, o atacante de 24 anos apareceu realizando exercícios separado do restante do elenco. O jogador poderá entrar em campo apenas em caso de classificação do Alvinegro para o mata-mata, já que ficou de fora da lista de inscritos da primeira fase. Portanto, ele não está à disposição do técnico Pedro Caixinha para o jogo contra o Água Santa.

Quem também não jogará é o zagueiro Luan Peres, suspenso com três cartões amarelos. Para seu lugar, Caixinha deve mandar a campo o experiente Gil, mas também tem João Basso e Luisão como opções.

O meia Álvaro Barreal e os atacantes Gabriel Veron e Willian Bigode são dúvidas. Os três começaram um trabalho de transição para o gramado no começo da semana. Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) são baixas certas.

Neymar, por sua vez, deve ser titular novamente. O meia-atacante esteve entre os 11 iniciais diante do Corinthians e saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o camisa 10 afirmou estar se sentindo bem fisicamente.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; Rincón, Pituca, Thaciano e Neymar; Guilherme e Tiquinho Soares.

O Santos precisa da vitória para seguir na luta pela vaga para o mata-mata do Estadual. A equipe ocupa, no momento, a lanterna do Grupo B, com 11 pontos, dois a menos que o RB Bragantino, que venceu na rodada. Portuguesa e Guarani, também com 11, fecham a chave na terceira e na primeira posição, respectivamente.

O Peixe enfrenta o Água Santa neste domingo, na Vila Belmiro. A bola rola para o confronto a partir das 20h30 (de Brasília).