Caixinha vive dilema para montar defesa do Santos em primeira de três finais no Paulista

O Santos está com problemas defensivos neste começo de temporada. O time vem sofrendo muitos gols e, para piorar o cenário, terá um desfalque importante para a próxima partida.

Luan Peres recebeu o terceiro amarelo na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, na última quarta-feira, e terá que cumprir suspensão. O zagueiro disputou oito dos nove compromissos do clube em 2024. Ele ficou de fora apenas no empate de 0 a 0 com o Novorizontino por conta de um incômodo na coxa.

Para o lugar do jogador, o técnico Pedro Caixinha conta com João Basso, Gil e Luisão. Acontece que nenhum dos três está com prestígio com o comandante.

Basso foi titular no clássico contra o Corinthians, quando o português decidiu escalar uma linha de três zagueiros. O atleta de 28 anos, porém, falhou nos dois gols dos rivais e foi muito criticado por torcedores.

Gil, por sua vez, tem o carinho dos santistas, porém não se encaixa no estilo de jogo de Caixinha. O técnico entende que o atleta de 37 anos não tem o físico necessário para fazer uma pressão alta, algo que ele preza bastante.

O treinador também acredita que Luisão não tem psicólogo para estar entre os titulares depois de falhar contra o Botafogo-SP, na última semana. O garoto, recém-contratado do Novorizontino, tem recebido poucas chances no Santos.

E o problema não é apenas o miolo de zaga. Na lateral direita, Leo Godoy foi bastante criticado após a derrota para o Corinthians em Itaquera. Até mesmo Neymar deu algumas broncas no argentino ao longo do embate.

Assim, existe a possibilidade de Caixinha também mexer na lateral. A opção é JP Chermont, que vem sendo reserva neste ano. Ele entrou com cerca de 20 minutos diante do Timão.

Outro que pode voltar a ser titular é Escobar. O lateral esquerdo entrou bem no clássico e deu a assistência para o gol de Guilherme.

Caixinha tem apenas mais um treino para definir qual será a escalação titular contra o Água Santa, marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O duelo, aliás, cresceu em importância para o Santos, que está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

