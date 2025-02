Bruno Fuchs faz primeiro treino, e Palmeiras encerra preparação para o Choque-Rei; veja time provável

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, preparação para o jogo contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Choque-Rei está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A novidade na atividade foi a presença do zagueiro Bruno Fuchs. O jogador de 25 anos foi oficializado como reforço do Verdão na última sexta-feira e já fez sua primeira atividade com o elenco. Ele chega por empréstimo ao Alviverde até o fim desta temporada.

Sob comando do técnico Abel Ferreira, que voltará à beira do gramado depois de cumprir suspensão, o elenco realizou trabalhos técnicos de enfrentamento em campo reduzido com toques limitados na bola. O meia-atacante Felipe Anderson segue em transição física e, novamente, fez trabalho à parte no campo.

Assim, o meia deve seguir como baixa. As ausências certas são os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, lesionados. Bruno Fuchs, ainda fora da lista de inscritos do Estadual, também não poderá fazer sua estreia no Choque-Rei.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (E. Martínez), Richard Ríos, Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão (Flaco López).

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.