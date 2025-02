Botafogo usa reservas, empata com o Boavista e segue fora da zona de classificação no Carioca

Mesmo com chances de chegar às semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo deu uma clara demonstração de que não tem muito interesse na competição. É que o técnico estreante Cláudio Caçapa utilizou um time reserva e empatou por 1 a 1 com o Boavista, no Estádio Eucyr Resende em Bacaxá, neste sábado, pela 10ª rodada.

O Botafogo, que vinha de duas derrotas seguidas, continua fora da zona de classificação, com 13 pontos, em quinto lugar. O Boavista, após seu oitavo empate consecutivo, tem 11 pontos, em 11º lugar, e ainda espera ficar entre os oito primeiros colocados para disputar a Taça Rio.

Cláudio Caçapa assumiu o comando do Botafogo no lugar do interino Carlos Leiria e surpreendeu ao escalar um time totalmente reserva. Mesmo assim teve o domínio das ações em campo. Mas não conseguiu chegar perto da área adversária para finalizar, tanto que insistiu apenas em chutes de longa distância, com Rwan Cruz e Patrick de Paula.

O Boavista se armou defensivamente pra tentar surpreender em contra-ataque. Desta forma chegou ao seu gol aos 37 minutos. Zé Mateus avançou pelo lado esquerdo e cruzou em direção à grande área. Marcos Paulo chutou forte e o goleiro Léo Linck se esticou para dar um tapa na bola, porém, o rebote ficou com Zé Vitor, que completou para as redes. Ele é o artilheiro do Cariocão, com cinco gols.

O cenário não mudou no segundo tempo, mesmo porque o Boavista se preocupou ainda mais em manter a sua vantagem. O Botafogo continuou tentando atacar e empatou aos 32 minutos. Após levantamento que saiu do lado direito, Cuiabano salvou do outro lado de cabeça. A bola quicou e, perto da pequena área, Kayke Queiroz testou com força para as redes.

Depois do empate o Botafogo diminuiu a intensidade e facilitou a vida do Boavista, que só não queria perder.

Na última rodada, o Botafogo fará o clássico com o Vasco, em São Januário. O Boavista vai receber o Volta Redonda, ainda de olho numa vaga para disputar a Taça Rio, que vai reunir do quarto ao oitavo colocados.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 1 X 1 BOTAFOGO

BOAVISTA - Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Zé Mateus, Leandrinho (Victor Yan) e Marcos Paulo (Gabriel Conceição); Abner Vinícius (Resende), Zé Vitor (Luisinho) e Matheus Nascimento (Lucas Café). Técnico: Roberto Fonseca.

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo (Kauã Branco) e Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê Rodrigues (Vitinho Lopes); Yarlen (Kauan Toledo), Rwan Cruz e Rafael Lobato (Kayke Queiroz). Técnico: Cláudio Caçapa

GOLS - Zé Vitor, aos 37 minutos do primeiro tempo. Kayke Queiroz, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Loureiro, Vitor Ricardo e Leandrinho, Abner Vinícius e Lucas Café (Boavista). Kauê Rodrigues, Rwan Cruz e Kauan Toledo (Botafogo).

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Eucyr Resende, em Saquarema (RJ).