Bom para o Grêmio? Veja os números de Wagner Leonardo pelo Vitória

Anunciado pelo Grêmio como reforço para a temporada 2025, Wagner Leonardo era considerado uma das principais peças do elenco do Vitória. Em campo, um líder do sistema defensivo. Ele deixa o clube baiano após 97 partidas e bons números.

Segundo dados da SofaScore, Wagner Leonardo conseguiu com a camisa do Vitória destaque em diversas estatísticas: foram 559 bolas recuperadas, 238 duelos aéreos ganhos e 160 interceptações.

Apesar de atuar destruindo as jogadas adversárias, Wagner Leonardo apresenta uma média baixa de faltas cometidas: apenas 62 infrações (média de 0,64 por partida).

Wagner Leonardo ainda contribuiu com o sistema ofensivo, podendo ser uma surpresa para o Grêmio nas jogadas ensaiadas. Em sua passagem pelo clube baiano, o zagueiro marcou 11 gols.

Veja abaixo os números de Wagner Leonardo (fonte: SofaScore)