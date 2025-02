Boavista x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela FC Series

O Botafogo visita o Boavista em duelo que acontece neste sábado, às 19h(de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca.

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo não vem levando o Estadual como prioridade. Mas, mesmo assim, ainda tem chances de se classificar para as semifinais.

Vindo de duas derrotas seguidas, 2 a 0 para o Madureira e 1 a 0 para o Flamengo, o Glorioso estacionou nos 12 pontos, fora do G-4. O Boavista, que tem 10 pontos e vem de empate por 2 a 2 com a Portuguesa, também busca encostar no G-4.

Nos últimos dois anos o Botafogo ficou de fora das semifinais do Campeonato Estadual, tendo vencido a Taça Rio, prêmio de consolação entre o quinto e o oitavo colocado, mas que dá vaga direta na Copa do Brasil.

Preocupado com o fraco desempenho do time, a diretoria decidiu devolver Carlos Leiria, alvo da revolta de torcedores, para as categorias de base e contratou Cláudio Caçapa para ser técnico interino da comissão permanente do clube. Ele estreia neste jogo. Caçapa foi interino em 2023, quando Luís Castro deixou o clube. Dirigiu o time em quatro jogos, vencendo todos, e depois foi substituído por Bruno Lage, indo trabalhar no futebol belga.

Como na próxima quinta-feira o Botafogo começa a decidir o título da Recopa Sul-Americana contra o Racing, na Argentina, é possível que Caçapa preserve alguns titulares. Um desfalque certo é o zagueiro Alexander Barboza, expulso na confusão após o clássico contra o Flamengo. Serafim deve ocupar seu lugar.

Para este jogo o Boavista tem desfalques. O zagueiro Anderson Conceição, o volante Marthã e o meia Caetano cumprem suspensão e ficam de fora. Xandão entra na zaga, William Oliveira vai auxiliar na proteção aos zagueiros e Lucas Café herda a vaga no meio.

O jogo vai marcar o reencontro do goleiro Diego Loureiro, que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Glorioso e que é cria das categorias de base botafoguense. O destaque do Boavista é o atacante Marcos Paulo, principal reforço para a temporada. Revelado pelo Fluminense, ele é um dos alvos do Botafogo para reforçar o elenco após a disputa do Estadual.

ONDE ASSISTIR



O duelo entre Boavista e Botafogo terá transmissão do SporTV (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view).

FICHA TÉCNICA



BOAVISTA x BOTAFOGO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: 15 de fevereiro de 2025 (Sábado)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)



Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Ana Vitória Trindade (RJ)



VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

BOAVISTA: Diego Loureiro, Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; William Oliveira, Zé Mateus, Lucas Café e Leandrinho; Zé Vitor e Marcos Paulo



Técnico: Roberto Fonseca

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Serafim, Danilo Barbosa e Cuiabano; Gregore, Newton e Alan; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Cláudio Caçapa