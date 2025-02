Bayern de Munique empata com o Leverkusen e mantém vantagem na liderança do Campeonato Alemão

Neste sábado, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique empataram por 0 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena, em Leverkusen. Os donos da casa desperdiçaram chances e perderam a chance de se aproximar do líder, que é o Bayern.

Com este resultado, o Bayern segue na ponta da Bundesliga, com 55 pontos conquistados. O Leverkusen está logo atrás, com 47.

O Bayer Leverkusen volta a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado, para enfrentar o Holstein Kiel, pela 23ª rodada. A bola rola às 11h30 (de Brasília), no Estádio Holstein, em Kiel, na Alemanha. O Bayern duela com o Frankfurt, no domingo, às 13h30, na Allianz Arena.

Full-time in Leverkusen. We take a point back to Munich and maintain our eight-point lead at the top of the table. ? #B04FCB #FCBayern #MiaSanMia ?? pic.twitter.com/mWLOOWX6q1 ? FC Bayern (@FCBayernEN) February 15, 2025

Antes disso, a equipe de Munique enfrenta o Celtic, em jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, às 17 horas, também em casa. Os alemães chegam com a vantagem de 2 a 1 no placar.

Aos 21 do primeiro tempo, o Leverkusen quase abriu o placar. Wirtz fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado para o gol. Neuer se antecipou e fez grande defesa. A bola sobrou na área, Frimpong cabeceou para o gol e carimbou o travessão. Pouco depois, os mandantes tiveram nova chance. Hincapie cruzou na área, Nathan Tella pegou de primeira e mandou por cima do gol, com perigo.

Na segunda etapa, Tella cabeceou com perigo de dentro da área e viu Ito tirar de cabeça já em cima da linha. Nos acréscimos, Adli recebeu de Grimaldo de frente para o gol, finalizou, e Neuer fez grande defesa. Wirtz ficou com o rebote e mandou para fora, próximo à trave.

Veja outros resultados do Alemão neste sábado:

Bochum 2×0 Dortmund



St. Pauli 0x1 Freiburg



Stuttgart 1×2 Wolfsburg



Union Berlin 1×2 Monchengladbach