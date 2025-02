Bayern de Munique arranca empate em Leverkusen e mantém vantagem na liderança do Alemão

O Bayern de Munique arrancou importante empate, sem gols, neste sábado, diante do Bayer Leverkusen, no campo do adversário, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe visitante sofreu duas bolas na trave e o goleiro Manuel Neuer fez grande defesa no final da partida, garantindo a conquista de ponto importante na tabela de classificação.

Com o resultado, o Bayern manteve a vantagem de oito pontos na liderança do campeonato. O time de Munique soma 55 pontos, contra 47 do Bayer.

Empurrado por mais de 30 mil torcedores, o Bayer foi mais agressivo durante todo o tempo. Na primeira etapa, os anfitriões tiveram duas grandes chances para abrir o placar. Frimpong, aos 20, e Tella, aos 24, acertaram a trave de Neuer.

O atacante Wirtz foi um perigo constante na área do Bayern, mas faltou pontaria para que o Bayer conseguisse vantagem no placar.

Do lado do Bayern, o inglês Kane 'brigou' contra toda a zaga do Bayer, mas não teve sucesso por causa do bom posicionamento do setor defensivo adversário.

Em um dos últimos momentos da partida, o veterano Neuer fez grande defesa em finalização de Adli. Na sequência, Wirtz chutou para fora.

OUTROS RESULTADOS

Mais quatro jogos foram disputados neste sábado pelo Alemão. O Freiburg venceu, por 1 a 0, o St. Pauli fora de casa, enquanto o Borussia M'gladbach venceu o Union Berlin, no campo do rival, por 2 a 1.

Outro time que venceu como visitante na rodada foi o Wolfsburg, que marcou 2 a 1 no Stuttgart. Já o Bochum anotou 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.