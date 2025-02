Base precisa de tempo? Abel usou jovens 5 vezes mais que Zubeldía em início

Do UOL, em São Paulo (SP)

A pouca utilização da base é uma das principais críticas ao técnico Luis Zubeldía no São Paulo. O argentino se defende dizendo que é necessário tempo e que a utilização precisa ser planejada. No entanto, o UOL fez um levantamento que mostra que Abel Ferreira, adversário de Zubeldía neste domingo (16), deu cinco vezes mais oportunidades para jovens do que o argentino somando somente os primeiros dez meses de trabalho de ambos.

O levantamento levou em conta apenas jogadores que ainda não tinham mil minutos somados pelo clube. Jogadores como Patrick de Paula e Gabriel Menino, que já eram titulares quando Abel chegou, não entraram na conta; o lateral Moreira, que já tinha ultrapassado a tal minutagem, também não fez parte da lista.

O período do levantamento computou dez meses após a estreia de Abel, em novembro de 2020. Zubeldía chegou ao São Paulo em abril de 2024 e está a dois meses de completar um ano no Tricolor.

Abel Ferreira proporcionou 13 mil minutos somados aos jovens em seus primeiros dez meses de Palmeiras. Foram 11 'crias da academia' utilizadas: Renan, Esteves, Vanderlan, Danilo, Veron, Wesley, Aníbal, Fabrício, Gabriel Silva, Marcelinho e Pedro Acácio.

Zubeldía proporcionou apenas 2,5 mil minutos somados aos dez 'made in Cotia' que utilizou até aqui. Foram dez jovens: Igão, Patryck, Negrucci, Hugo, Rodriguinho, Alves, William Gomes, Henrique, Lucas Ferreira e Ryan.

Da lista palmeirenses, ao menos seis se tornaram importantes em algum momento no elenco: Renan, Esteves, Vanderlan, Danilo, Veron e Wesley.

No Palmeiras há mais de quatro anos, Abel Ferreira hoje possui dez 'crias da academia' no elenco. São eles o goleiro Mateus, os zagueiros Naves e Benedetti, o lateral Vanderlan, os meias Fabinho e Figueiredo, e os atacantes Estêvão, Thalys, Allan e Luighi

A lista são-paulina é mais recente para avaliação semelhante, porém não possui neste momento ninguém em posição importante ou projeção para isso. Patryck é quem mais tem minutos e o argentino já declarou que ele será a terceira opção; William Gomes foi vendido ao Porto.

Parte da lista de Zubeldía não estaria aí se o time não tivesse escolhido dividir o grupo para disputa da FC Series no início do ano. Na estreia do Paulistão, Hugo fez sua estreia profissional, Negrucci jogou mesmo estando fora dos planos e Henrique teve minutos apesar de ser última opção hoje.

Confira a lista dos jovens com menos de mil minutos utilizados pelos técnicos em seus dez primeiros meses:

Palmeiras

Renan: 816 minutos

Esteves: 1270 minutos

Vanderlan: 3082 minutos

Danilo: 3890 minutos

Aníbal: 58 minutos

Fabrício: 105 minutos

Gabriel Silva: 387 minutos

Marcelinho: 137 minutos

Pedro Acácio: 36 minutos

Wesley: 1990 minutos

Veron: 1250 minutos

São Paulo