Autor do gol do Botafogo, Kayke Queiroz lamenta empate com o Boavista

Kayke Queiroz saiu do banco de reservas e fez o gol de empate do Botafogo com o Boavista por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O jovem atacante, de 18 anos, lamentou o resultado.

"Muito feliz pelo gol. Triste pelo empate. Se eu pudesse trocar o meu gol pela vitória, eu faria muito feliz, porque a equipe trabalha muito", afirmou, ao Premiere.

Kayke marcou pela terceira vez no Carioca. Ele aproveitou as chances que recebeu e, inclusive, foi decisivo. O atacante fez o gol da vitória sobre o Nova Iguaçu, pela oitava rodada.

Com o empate deste sábado, em que atuou com os reservas, o Botafogo está pressionado no Carioca. Com 13 pontos, o Fogão está na quinta colocação e aguarda a rodada terminar para fazer as contas e ver o que vai precisar fazer para se classificar para as semifinais, levando em consideração que a equipe tem mais um jogo pelo Estadual. Kayke foi indagado sobre as chances do time.

"A gente anda trabalhando muito. Como eu sou novo, eu não tenho muito o que dizer, não sou muito experiente, mas o Botafogo vai trabalhar bastante", completou Kayke.

Antes de definir a situação no Carioca, o Botafogo inicia a decisão da Recopa Sul-Americana, que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano anterior. Nesta quinta-feira, o Fogão visita o Racing, na Argentina, pelo jogo de ida.

Já o próximo compromisso pelo Carioca - pela última rodada da Taça Guanabara - é contra o Vasco, domingo, em São Januário.