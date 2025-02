Atlético-MG x Tombense: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Mineiro

As semifinais do Campeonato Mineiro começam neste sábado. O Atlético-MG encara o Tombense, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa e Rubens; Hulk e Cuello (Júnior Santos).



Técnico: Cuca

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony Fernandes e Dudu Mandai; João Vítor, Fabrício Dias e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, João Pedro e Douglas Coutinho



Técnico: Raul Cabral

Arbitragem



André Luis Skettino Policarpo Bento será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes