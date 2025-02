Hulk 'acorda coruja' e deixa o Atlético-MG mais perto da final do Mineiro

O Atlético Mineiro venceu o Tombense por 2 a 0 neste sábado (15), no estádio do Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Hulk assinou duas vezes para o Galo. No segundo gol, o atacante acertou a bola perfeitamente entre a trave e o ângulo, evocando a tradicional expressão do futebol 'lá onde a coruja dorme'.

A partida de volta acontece no próximo fim de semana, em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Data e horário ainda não foram confirmados oficialmente pela Federação Mineira de Futebol.

Como foi o jogo

Apesar do amplo domínio na posse de bola, o Atlético mal conseguiu finalizar no gol na primeira etapa. A primeira grande chance do jogo veio perto dos acréscimos, quando Junior Alonso invadiu a área e deixou Scarpa em boas condições. O atacante acabou batendo para fora.

O segundo tempo teve mudanças nas equipes e um pênalti para destravar o jogo. Durante o intervalo, Cuca promoveu a estreia de Rony pelo Atlético no lugar de Rubens. Antes dos 10 minutos, Júlio Henrique chutou Cuello no queixo ao tentar tirar uma bola na área. O lance foi para o VAR e André Luiz Skettino confirmou a penalidade. Hulk aproveitou a chance e marcou para o Galo.

Com um gol na frente, o Atlético ficou mais confortável e logo ampliou. Quando o domínio de jogo ainda era no campo de ataque do Galo, Gabriel Menino foi derrubado na intermediária e criou a oportunidade para o segundo. Hulk experimentou de cobrança de falta e assinou um golaço no Mineirão. O jogador está isolado na artilharia do Campeonato Mineiro com 7 gols.

Lances de destaque

Por pouco! Aos 43 do primeiro tempo, Junior Alonso avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Gustavo Scarpa bateu com efeito, mas a bola foi para fora, tirando tinta da trave.

1x0. De pênalti, Hulk abriu o placar no Mineirão. O camisa 7 bateu de canhota com força, a meia altura, no canto esquerdo do gol. O goleiro Matheus até acertou o lado, mas não alcançou.

2x0. Golaço de falta! Mais uma vez, Hulk chamou a responsabilidade e bateu de longe, do meio de campo, de perna esquerda. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar completamente no gol.

Ficha Técnica

Atlético-MG 2 x 0 Tombense

Campeonato Mineiro 2025, semifinal (jogo de ida)

Data e horário: 15 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nândrea Gomes Antunes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Gustavo Scarpa, Alan Franco (Atlético)

Gols: Hulk (12'/2ºT e 19'/2ºT)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick), Rubens (Rony) e Gustavo Scarpa (Bernard); Cuello (Caio Paulista) e Hulk (Deyverson). Técnico: Cuca

Tombense: Matheus; Julio Henrique, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; João Vitor (Cleiton), Fabrício Dias e João Pedro (Vinicius Baracioli); Jefferson Renan (Mila), Pedro Oliveira (Luiz Felipe) e Douglas Coutinho (Anderson Ligeiro). Técnico: Raul Cabral