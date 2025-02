Após empate com a Portuguesa, técnico do Corinthians projeta estreia na Libertadores: "É diferente"

Após o empate com a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, a comissão técnica do Corinthians projetou a estreia da equipe na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante da Universidad Central-VEN. Nas palavras de Ramón Díaz, o torneio continental é "diferente" e não permite erros.

"Nós temos experiência com Libertadores. Sabemos que precisamos ser diferentes, sem margem para erro. Precisamos estar 100%, jogar diferente. Precisamos ser intensos. Não podemos cometer os erros de hoje, sofrendo gol após uma bola parada nossa. Ou como contra o Racing, que sofremos gol após um arremesso lateral nosso. A concentração tem que ser diferente. Não temos outra opção. Precisamos passar", comentou Ramón em entrevista coletiva.

A comissão técnica está otimista para o duelo válido pela ida da segunda fase da Libertadores. Há um consenso que o time se encontra bem fisicamente, já que poupou atletas neste sábado, e animicamente, tendo em vista o bom momento do Timão no Estadual.

"Sim, no meu ponto de vista chegamos em boas condições anímicas. Nenhum jogador que atuou contra o Santos atuou hoje, então estarão frescos fisicamente. Estamos com muitas expectativas, a torcida também... Sabemos que temos um elenco de hierarquia. Temos que melhorar questões táticas, o jogo vai ser diferente, mais rápido, agressivo. Estamos bem, o grupo está com a cabeça boa. Estamos contentes e queremos fazer um grande jogo", complementou.

O confronto de quarta contra a Universidad Central será no Olímpico de Caracas, às 21h30 (de Brasília). A volta está programada para o dia 26, na Neo Química Arena.

Neste sábado, com equipe alternativa, o Corinthians ficou no 2 a 2 com a Portuguesa. Matheus Bidu e Talles Magno anotaram para o alvinegro, enquanto Jajá e Maceió foram às redes pela Lusa.