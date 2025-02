Amad Diallo confirma lesão e vira dúvida para o resto da temporada

Neste sábado, Amad Diallo, jogador do Manchester United, publicou nas suas redes sociais que irá se afastar dos gramados por conta de uma lesão. O clube ainda não se manifestou sobre a gravidade e quanto será o tempo de recuperação do atleta.

"Estou extremamente decepcionado em escrever essa mensagem, em um momento crucial da temporada. Infelizmente, estarei fora por um tempo devido a uma lesão. Irei voltar mais forte do que nunca! É hora de apoiar os garotos do lado de fora", escreveu Diallo no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amad Diallo (@amaddiallo19)

O jornal The Athletic publicou a informação de que Amad Diallo teria sofrido um rompimento no ligamento do tornozelo e que poderia perder o resto da temporada. No entanto, nem o atleta nem o clube confirmaram a informação.

Formado nas categorias de base da Atalanta, da Itália, o jogador de 22 anos chegou ao Manchester United no início de 2021. Na temporada atual, Diallo é um dos destaques do clube inglês, com seis gols e seis assistências em 22 jogos no Campeonato Inglês.

Ainda neste ano, fez a sua melhor partida contra o Southampton, marcando um hat-trick e garantindo a virada e os três pontos. Recentemente, o jogador renovou o seu contrato com o Manchester United até 2030.

Além de Diallo, Rubem Amorim, técnico dos Red Devils, também não contará com Lisandro Martínez para o restante da temporada. Durante a partida contra o Crystal Palace no início de fevereiro, o argentino sofreu uma lesão grave no joelho.

O Manchester United irá enfrentar o Tottenham neste domingo. Jogando pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, a partida irá começar às 13h30 (de Brasília).