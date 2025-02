Abel reencontra 'pedra no sapato' em meio a risco de queda precoce do Palmeiras no Paulista

Em meio ao risco de eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Palmeiras vive a expectativa de disputar mais um clássico em 2025. Neste domingo, o time alviverde enfrenta o São Paulo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do torneio estadual.

O Choque-Rei tem deixado o torcedor palestrino ressabiado nos últimos anos. Isso porque, dentre os grandes rivais do Verdão, o São Paulo é a grande pedra no sapato do técnico Abel Ferreira.

Desde que o português desembarcou em solo brasileiro, foram 21 confrontos contra o Tricolor. O retrospecto é equilibrado. O treinador levou a melhor em sete partidas, mas foi derrotado cinco vezes, além de nove empates.

O duelo entre Abel e São Paulo também ficou marcado por embates decisivos nas últimas temporadas. O comandante decidiu duas finais de Paulistão contra o rival, além de jogos eliminatórios na Copa Do Brasil e até pela Libertadores.

O lusitano perdeu a primeira decisão estadual diante do Tricolor, em 2021, mas se vingou da equipe ao conquistar o título no ano seguinte, com direito a uma virada e goleada de 4 a 0 no Allianz Parque. Ele também teve sucesso nas quartas de final da Libertadores de 2021, eliminando o São Paulo por 4 a 1 no placar agregado.

Já na Copa do Brasil de 2023 o Palmeiras caiu para o time então comandado por Dorival Júnior, também nas quartas, desta vez por 3 a 1 no placar geral. Mais recentemente, o Alviverde perdeu a decisão da Supercopa do Brasil nos pênaltis, após um empate sem gols em Belo Horizonte.

O técnico Abel Ferreira precisa ganhar do rival para aumentar as chances de conseguir uma vaga no mata-mata do Paulistão. No momento, o Verdão está fora da zona de classificação e ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, segunda colocada. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.

O São Paulo também não viva grande fase e está há três jogos sem vencer, mas pelo menos lidera o Grupo C, com 15 pontos. O Choque-Rei está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo.