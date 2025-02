Zagueira do Corinthians, Mariza celebra convocação para a Seleção Brasileira: "Espero corresponder"

Mariza, zagueira do Corinthians, foi convocada para o período de treinos da Seleção Brasileira feminina, que será realizado entre 17 e 26 de fevereiro, na Granja Comary, em Teresópolis. A atleta de 23 anos celebra sua segunda convocação para a equipe principal, destacando a importância dessa nova oportunidade em sua carreira.

"Estou muito feliz com a convocação, espero corresponder, ter outras oportunidades e uma sequência dentro da seleção. Para que isso aconteça é preciso ir bem no clube, o Corinthians é a minha prioridade e pra estar de volta e receber outras oportunidades eu preciso ir bem no clube. O foco é de muito trabalho no dia a dia e muito comprometimento pra entregar o melhor em alta performance nos jogos e conquistar grandes títulos esse ano", disse a atleta que é representada pela TransferSoccer.

Após participar do período de preparação para as Olimpíadas de Paris em julho de 2024, Mariza volta a vestir a camisa da Seleção, agora em um ciclo que antecede a disputa da Copa América - que será disputada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. Além dos treinos em fevereiro, o Brasil enfrentará os Estados Unidos em dois amistosos durante a próxima Data Fifa, nos dias 5 e 8 de abril.

Peça fundamental no esquema tático de Lucas Piccinato, a atleta disputou 38 partidas pelo Corinthians na temporada 2024, marcando três gols. Desde que chegou ao clube em 2022, a zagueira acumula 102 jogos, com sete gols e nove títulos conquistados: o tricampeonato do Campeonato Brasileiro Feminino (2022, 2023, 2024), o bicampeonato da Supercopa do Brasil (2023, 2024), o bicampeonato da Libertadores Feminina (2023, 2024), além do Campeonato Paulista (2023) e da Copa Paulista (2022).

Natural do Maranhão, Mariza iniciou sua trajetória no futebol aos 11 anos, no JV Lideral. Antes de chegar ao Corinthians, teve passagens por São José, Chapecoense e Grêmio, além de experiências nas categorias de base da Seleção Brasileira. Curiosamente, começou a carreira como meio-campista, mas se destacou na zaga, onde se consolidou como referência.