Vasco lutará contra tabu em duelo contra o Flamengo

Além da pressão de seguir no G4 do Campeonato Carioca, o Vasco entrará em campo neste sábado contra o Flamengo para derrubar um tabu. O time de São Januário amarga uma série de sete partidas sem derrotar o rival.

A última vitória vascaína no duelo aconteceu no dia 8 de março. Na ocasião, em jogo válido pelo Campeonato Carioca, triunfo por 1 a 0, gol de Puma Rodríguez.

Depois disso, o Flamengo iniciou uma série com amplo domínio sobre o rival. Conseguiu cinco vitórias e dois empates.

Além disso, o Flamengo aplicou duas goleadas sobre o Vasco neste período. Em junho de 2023, ganhou o clássico por 4 a 1. No ano passado, um resultado ainda mais elástico: o Rubro-Negro massacrou o rival por 6 a 1.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja os últimos sete jogos entre Flamengo x Vasco

15/09/24 Flamengo 1 x 1 Vasco



02/06/24 Vasco 1 x 6 Flamengo



04/02/24 Vasco 0 x 0 Flamengo



22/10/23 Flamengo 1 x 0 Vasco



05/06/23 Vasco 1 x 4 Flamengo



19/03/23 Vasco 1 x 3 Flamengo



13/03/23 Flamengo 3 x 2 Vasco.