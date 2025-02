Valeu a pena? Veja quanto São Paulo ganhou com Shakira e jogos em Brasília

O São Paulo mandou dois jogos em Brasília enquanto o Morumbis esteve fechado para o show da cantora Shakira. A equação valeu a pena financeiramente para o Tricolor? O UOL traz os valores.

O clube paulista recebeu cerca de R$ 3 milhões pelo show da cantora. O valor é um extra ao acordo com a Live Nation, que paga R$ 12 milhões anuais ao Tricolor para utilizar o Morumbis.

O público do São Paulo na Arena BRB Mané Garrincha foi um fracasso: 10.060 contra a Inter de Limeira e 9.803 contra o Velo Clube. Foram os menores públicos do Tricolor desde 2019.

Somadas, as rendas chegaram a R$ 1,2 milhão. Dessa forma, as partidas em Brasília somadas ao show no Morumbis renderam R$ 4,2 milhões.

Mas e se os jogos fossem no Morumbis?

O São Paulo teve suas melhores médias de público nas últimas duas temporadas, mas a história não tem se repetido até aqui. O Tricolor só teve um jogo em final de semana, o clássico contra o Corinthians que colocou 54.855 pessoas no Morumbis.

Em duelos disputados em dias de semana, o público foi bastante inferior: 28 mil contra o Guarani e 24 mil contra o Mirassol. As partidas contra Inter de Limeira e Velo Clube foram ambas em dias de semana.

As rendas dos jogos contra Guarani e Mirassol somadas chegaram a R$ 2 milhões, valor bastante contrastante com os R$ 3,3 milhões arrecadados somente no clássico Majestoso.

Se repetisse o público dos dois primeiros jogos contra times do interior, o São Paulo teria arrecadado menos da metade do que conseguiu com o show mais a renda em Brasília. Seriam R$ 2 milhões em hipotéticos jogos no Morumbis contra os R$ 4,2 milhões.

O que vem pela frente

Como não vai precisar trocar o gramado, o Tricolor volta a jogar no Morumbis já neste dia 19, contra a Ponte Preta.

Como o tempo é curto, o São Paulo só vai fazer os remendos que forem necessários no seu campo após o jogo do Paulistão. O clube já encomendou mais grama na fazenda parceira em Tremembé para o plantio em pontos específicos.

A tendência é que o duelo ocorra com alguns pontos do gramado ainda queimados, mas em condições de jogo. O clube acredita que o estado da grama não vai prejudicar a jogabilidade de forma significativa.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.