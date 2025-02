TJD-RJ denuncia jogadores de Flamengo e Botafogo por briga no clássico

Nesta sexta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) denunciou os jogadores Cleiton, Gerson, Alexander Barboza e Allex Telles pelo envolvimento na confusão no clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta. Três foram expulsos, enquanto o lateral alvinegro participou da briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã.

Cleiton e Barboza foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por agressão física durante a partida. Ambos podem pegar suspensão de quatro a doze partidas. Em caso de lesão corporal, atestada por laudo médico, a pena prevê suspensão de oito a 24 jogos. Barboza, inclusive, perdeu um dente após soco de Cleiton.

Já Gerson foi denunciado no artigo 250, por ato desleal ou hostil durante a partida e pode pegar suspensão de um a três jogos. Por fim, Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F por ofensa à honra. A pena prevê suspensão de um a seis jogos, além de multa de 100 a 100 mil reais.

O julgamento está marcado para o dia 19 de fevereiro, às 14h (de Brasília).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Entenda a briga

Após o fim do jogo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, o defensor botafoguense se desentendeu com o atacante Bruno Henrique e o meia Gerson, tentando dar um soco no camisa 27 do Flamengo. Cleiton chegou para defender os companheiros e aplicou um soco certeiro em Barboza.

Do Flamengo, Gerson e Cleiton foram expulsos. No Fogão, Barboza levou o vermelho.

As comissões técnicas e a Polícia Militar entraram em campo para apartar a briga. Neste momento, o jogo já havia terminado. Separaram os jogadores, mas a confusão recomeçou na entrada dos vestiários.