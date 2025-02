Técnico Luis Enrique exalta desempenho de Dembelé e fase do PSG

Nesta sexta-feira, durante coletiva de imprensa, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, exaltou a fase invicta da equipe e elogiou o atacante Ousmane Dembelé. Em 21 rodadas do Campeonato Francês, o PSG ainda não perdeu e lidera o campeonato, com 53 pontos, dez a mais que o segundo lugar, Olympique de Marselha.

Após a partida de ida nos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o PSG bateu o Brest por 3 a 0, com dois gols de Dembelé, o atacante francês foi o assunto principal da coletiva. Luis Enrique foi assertivo falando do jogador: "É uma ótima fase. E tudo isso começou quando optei deixá-lo no banco em Londres, contra o Arsenal. Todos me criticaram, mas acredito que foi a minha melhor decisão na temporada. Ele agrega muito ao time, em todos os aspectos", disse o técnico.

Além da exaltação ao atacante, Luis Enrique elogiou a temporada invicta do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. "Apesar dos resultados, os quais são muito positivos, o que mais me importa é como o time joga. Se conseguimos jogar bem nos jogos, é isso que me deixa feliz. Óbvio que estamos em ótima forma, mas todos os jogos são importantes. A equipe é eficiente, os fãs estão contentes e é isso que importa. Lutaremos até o final por tudo", comentou.

Outros tópicos da coletiva

Luis Enrique também falou sobre o elenco do PSG e como a competitividade que ele estimulou está sendo bem aceita pelos jogadores. "Não preciso mais perguntar nada para ninguém. Todos eles já sabem. O nosso maior objetivo nos jogos é não perder a bola, mas se perder, é obrigatório pressionar o adversário. Além do jogo, minha meta é passar para os jogadores que confio em todos. Por isso, modifico tanto meu time titular, acredito que 15 ou 16 jogadores prontos para jogar são melhores que os mesmos 11".

O técnico ainda foi perguntado sobre a influência dos seus conterrâneos e comentou sobre treinadores espanhóis. "Obviamente, têm diversos ótimos técnicos espanhóis pelo mundo inteiro. E com diversos perfis, apesar de eu gostar de um time que toca mais a boca, reconheço a habilidade em vários estilos de jogo. Futebol é universal, mas cada lugar tem seu estilo. Aprecio muito os pioneiros, como o Rafa Benítez e, agora, o Pep Guardiola", declarou.

No final da coletiva, Luis Enrique lembrou que, mesmo com a boa fase, nada está ganho. "O futebol é como uma escola. As notas só são entregues no fim do ano e até lá temos que trabalhar. As coisas estão indo bem, estou feliz, os jogadores e a equipe técnica estão na mesma página. Contudo, ainda há muito trabalho", concluiu.

Além de liderar o Campeonato Francês e estar vivo na Liga dos Campeões, o PSG está nas quartas de final da Copa da França, onde enfrentará o Stade Briochin, time da quarta divisão.

O Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado, contra o Toulouse, fora de casa, às 17h05 (de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês.