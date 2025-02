Italo Ferreira, Filipe Toledo e Yago Dora avançam às oitavas em Abu Dhabi

Italo Ferreira, Filipe Toledo e Yago Dora estão nas oitavas de final da etapa de Abu Dhabi do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada em uma piscina de ondas. O trio venceu suas respectivas baterias e não precisarão disputar a repescagem, que acontece ainda nesta sexta-feira (14), às 11h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Italo foi o primeiro colocado da sexta bateria da primeira fase, com 12,90 (7,40 e 5,50). O brasileiro superou Bronson Meydi, da Indonésia, e Joel Vaughan, da Austrália.

Na sequência, Yago Dora bateu o compatriota Samuel Pupo para garantir a vaga nas oitavas. Dora conseguiu 12,20 (7,00 e 5,20), contra 12,00 de Pupo. Cole Houshmand foi o último colocado.

Já Filipe Toledo conseguiu a segunda maior somatória do dia para vencer a décima bateria do dia. O brasileiro conseguiu 14,50 e avançou com tranquilidade. Apenas Griffin Colapinto, com 14,57, teve um placar maior.

Por outro lado, oito brasileiros disputarão a repescagem: Edgard Groggia, Miguel Pupo, Mateus Herdy, Samuel Pupo, Deivid Silva, Alejo Muniz, Ian Gouveia e João Chianca.

Resultados da primeira fase

Bateria 1

Connor O'Leaty (JAP) - 10,87

Jake Marshall (EUA) - 9,83

Edgard Groggia (BRA) - 4,96

Bateria 2

Jackson Bunch (HAV) - 13,10

Miguel Pupo (BRA) - 11,30

Barron Mamiya (HAV) - 11,06

Bateria 3

Jack Robinson (AUS) - 12,96

George Pittar (AUS) - 10,73

Ian Gentil (HAV) - 8,17

Bateria 4

Ethan Ewing (AUS) - 13,73

Mateus Herdy (BRA) - 12,17

Matthew McGillivray (ZAF) - 11.10

Bateria 5

Griffin Colapinto (EUA) - 14,57

Imaikalani deVault (HAV) - 10,27

Kauli Vaast (FRA) - 9,03

Bateria 6

Italo Ferreira (BRA) - 12,90

Bronson Meydi (IDN) - 11,30

Joel Vaughan (AUS) - 10,50

Bateria 7

Yago Dora (BRA) - 12,20

Samuel Pupo (BRA) - 12,00

Cole Houshamand (EUA) - 11,94

Bateria 8

Jordy Smith (ZAF) - 11,77

Seth Moniz (HAV) - 8,97

Deivid Silva (BRA) - 8,57

Bateria 9

Rio Waida (IDN) - 14,34

Ryan Callinan (AUS) - 10,63

Alejo Muniz (BRA) - 9,94

Bateria 10

Filipe Toledo (BRA) - 14,50

Ian Gouveia (BRA) 10,03

Marco Mignot (FRA) - 8,77

Bateria 11

Kanoa Igarashi (JAP) - 13,87

Leonardo Fioravanti (ITA) - 13,66

Alan Cleland (MEX) - 6,20

Bateria 12