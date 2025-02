São Paulo vive crise, mas não é hora de demitir Zubeldía, diz Arnaldo

O São Paulo entrou em crise na semana que antecede o Choque-Rei no Allianz Parque, mas não é hora de demitir o técnico Luis Zubeldía, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O fato é que o comando do São Paulo, inclusive a comissão técnica, perdeu o rumo nessa semana — deu tudo errado.

O São Paulo está classificado [no Paulistão], o Palmeiras não, mas a crise está do lado do São Paulo.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, a continuidade do trabalho de Zubeldía passa pela conquista do Paulistão.

Para Arnaldo, trocar de treinador neste momento da temporada não faz sentido para o Tricolor.

Levando em consideração que o São Paulo está classificado, eu acho que tem volta. Depende não exatamente do empate ou da vitória contra o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque, depende de uma coisa — da improvável conquista do Campeonato Paulista.

Parafraseando o Trajano, qual o momento certo de demitir o técnico? Nesse momento da temporada, depois da pré-temporada feita, com certeza não é o momento adequado de demitir o técnico.

Ainda mais num cenário em que as opções para a eventual sucessão são raríssimas, escassas no cenário sul-americano, e para um time que tem dificuldade financeira gritante para esse ano.

Arnaldo Ribeiro

