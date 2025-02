São Paulo acumula decepções, mostra pouco futebol e vê Zubeldía pressionado antes de clássico

O São Paulo vive momento conturbado às vésperas do clássico com o Palmeiras. O time do Morumbi desempenha um futebol aquém do esperado, acumula decepções e vê o técnico Luis Zubeldía chegar pressionado para o jogo de domingo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Paulistão. Com a torcida irritada, a partida pode ser decisiva para o futuro do treinador argentino.

Nesta quinta-feira, o time tricolor fez uma de suas piores exibições no Estadual. Jogando no Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo empatou por 3 a 3 com o modesto Velo Clube, equipe de Rio Claro que está ameaçada de rebaixamento, deixando a vitória escapar nos acréscimos. Para piorar, Zubeldía levou a campo os titulares apesar da expectativa de alguns dos principais jogadores serem poupados para o clássico.

Foi o segundo empate do São Paulo jogando no Mané Garrincha pelo Estadual. Na primeira rodada, os comandados de Zubeldía ficaram no 1 a 1 com a Inter de Limeira, que foi derrotada pelo Palmeiras nesta quinta, por 3 a 0, jogando em casa. Antes da partida na capital federal, o time tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Red Bull Bragantino, que faz péssima campanha tem chances remotas de classificação.

A diretoria do São Paulo não comenta o mau momento no clube, mas defende a continuidade de Zubeldía - pelo menos por ora. Apesar dos tropeços, a equipe precisa apenas de mais dois pontos nas últimas três rodadas para avançar às quartas de final. O clube lidera o Grupo C com 15 pontos, seguido do Novorizontino, com 12. Noroeste, com sete, e Água Santa, com seis, dificilmente devem alcançar o time tricolor.

"Esse momento não é o ideal para todos nós, porque pretendíamos ter quatro ou cinco pontos a mais, para estarmos mais tranquilos. Mas temos de virar a página, fazer todo o possível para jogar melhor, defender melhor e conquistar pontos para o mata-mata. Estando no mata-mata, vamos ter mais confiança e, com certeza, fazer outro campeonato", comentou Zubeldía, em entrevista coletiva.

"Para o começo do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tenho certeza que a equipe vai ter mais equilíbrio. Mas para isso precisamos de mais dias de trabalho. Com menos competição e mais trabalho", completou.

O São Paulo deve encontrar um Palmeiras "mordido" no jogo de domingo. Isso porque o rival está fora da zona de classificação e precisa vencer para continuar tendo chances de avançar ao mata-mata do Estadual. Pesa contra o clube do Morumbi o retrospecto recente. Já são cinco jogos sem derrotar a equipe alviverde. A última vitória foi em 2023, no jogo de voltas das quartas de final da Copa do Brasil, vencida pelo São Paulo naquele ano.