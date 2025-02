Rumo ao Cruzeiro, filho de Fagner se despede do Corinthians: "Preciso estar com meus pais"

Filho do lateral direito Fagner, Henrique Lemos se despediu do Corinthians na tarde desta sexta-feira. O garoto de 14 anos vai se transferir ao Cruzeiro para ficar próximo dos pais.

Para justificar sua decisão, além de levar em conta a distância dos pais e do irmão, Henrique destacou o "novo projeto" oferecido pelo Cruzeiro. "Clube que acreditou em mim, que já me acolheu, se esforçou e que vou viver também intensamente", comentou o garoto.

O Corinthians manteve 50% de uma futura venda do jogador. Não há, porém, garantia que a equipe do Parque São Jorge receberá tal valor. Isso porque o clube tinha apenas um contrato de formação com o menino, válido até 2027, e não um vínculo profissional, uma vez que Henrique tem apenas 14 anos.

O jovem era tratado como uma das maiores promessas da base do Corinthians na atualidade. Ele foi o capitão da equipe sub-15, que recém-conquistou a Copa Votorantim. Apesar da saída de Fagner para o Cruzeiro, o Timão acreditava que o garoto, que joga como volante, seguiria no Parque São Jorge.

O jovem jogador deu os seus primeiros passos no futsal do Corinthians e logo migrou para o campo. Ele fez parte do time que conquistou a Copa Umbro e foi semifinalista do Paulista sub-14 na última temporada.

Veja a despedida completa de Henrique Lemos:

Metade dos meus 14 anos passei como atleta do Corinthians, entre futsal e futebol. E ainda outros anos acompanhando meu pai, torcendo por ele e pelo clube.

Vivi tudo intensamente, junto da minha família. Chorei, sorri, vibrei, esbravejei, me entreguei... Tudo valeu muito a pena!

Mas a vida é feita de ciclos e chegou a hora de viver um novo. De me despedir do Corinthians e de agradecer por tudo. Tenho apenas 14 anos e sempre fui muito apegado aos meus pais e ao meu irmão. Sinto que preciso estar com eles. E para estar com eles, não posso mais seguir no clube. Valorizar o que tenho de mais precioso, minha família.

E também de acreditar em um novo projeto. Em um novo clube, que acreditou em mim, que já me acolheu, se esforçou e que vou viver também intensamente, como sempre fiz por onde estive, seja na escola, na escolinha de bairro, no time dos amigos ou em qualquer pelada.

Obrigado por tudo, Corinthians!