Rodada NBA: Oklahoma City Thunder tropeça e perde para Timberwolves

Nesta quinta-feira, o Oklahoma City Thunder foi a Minnesota sendo favorito por nove pontos e voltou para casa derrotado pelos Timberwolves por 116 a 101.

Naz Reid e Anthony Edwards assumiram o comando do jogo e lideraram os Timberwolves à vitória, com o pivô anotando um duplo-duplo de 27 pontos e 14 rebotes. Edwards marcou 23 pontos, sete rebotes e sete assistências, além de eternizar uma enterrada histórica em cima do pivô de 2.16 m, Chet Holmgren.

A vitória de Minnesota mantém a equipe na sétima colocação do Oeste com campanha de 31-25. O OKC ainda é o líder da conferência com 44 vitórias, oito a mais do que o vice Memphis Grizzlies.

A NBA vai parar neste fim de semana para o All-Star Weekend e retorna ao calendário da temporada regular na próxima quinta-feira.

BIG TIME DUBBBBBB pic.twitter.com/ELNMGzNINz ? Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 14, 2025

Steph Curry lidera os Warriors à vitória sobre os Rockets, Gui Santos participa

O Golden State Warriors venceu um jogo importante contra o Houston Rockets por 105 a 98. Stephen Curry liderou a equipe com 27 pontos e cinco cestas de três pontos convertidas. Gui Santos anotou cinco pontos, dois rebotes e duas assistências.

O brasileiro dos Warriors tem conquistado seu espaço na equipe e a confiança de Steve Kerr durante esta temporada. No confronto contra Houston, Gui Santos foi o reserva com mais minutos de quadra na equipe, um total de 17.

Os Warriors conquistam a campanha positiva de 28 vitórias e 27 derrotas, ocupando a décima colocação da Conferência Oeste. Os Rockets permanecem em quarto lugar da mesma conferência com campanha de 34-21.

Going home with a W ? pic.twitter.com/BbXULjPO5P ? Golden State Warriors (@warriors) February 14, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Sacramento Kings 133 x 140 New Orleans Pelicans



Los Angeles Clippers 120 x 116 Utah Jazz



Miami Heat 113 x 118 Dallas Mavericks.