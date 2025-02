Recém-chegado, Enzo Díaz assume protagonismo defensivo no São Paulo; confira números

Desde sua chegada ao São Paulo em janeiro de 2025, o lateral esquerdo Enzo Díaz tem se destacado como uma peça fundamental na defesa tricolor. Em suas primeiras sete partidas pelo clube, o argentino apresentou números expressivos que evidenciam sua importância no sistema defensivo da equipe.

De acordo com o Sofascore, o jogador de 29 anos registra uma média de três desarmes por jogo e um total de 36 duelos ganhos, números que o colocam como líder nos quesitos dentre todos os atletas do elenco tricolor.

Também segundo à plataforma de estatística, ele totaliza 33 ações defensivas (4,7 por jogo) e 28 bolas recuperadas. No aspecto disciplinar, Enzo mantém-se equilibrado até o momento, com apenas um cartão amarelo recebido em 502 minutos disputados com a camisa do São Paulo.

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/VqZfle6FDh ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 14, 2025

Com o clássico contra o Palmeiras se aproximando, a expectativa é de que o lateral mantenha seu alto nível de desempenho, contribuindo para que o São Paulo conquiste um resultado positivo e se recupere na competição.

Na última quinta, o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Com o resultado, o São Paulo chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista e perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final.

Neste domingo, em confronto válido pela décima rodada da fase de grupos do Estadual, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).