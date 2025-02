PVC: Todos os clubes reclamam das negociações com Rony

Prestes a assinar com o Atlético-MG, Rony acumulou desgaste com os clubes que negociaram com ele em meio à novela da saída do Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, o estafe de Rony causa incômodo no mercado da bola.

Tem uma situação do staff do Rony mal resolvida com o mercado. Tem o mal-estar do Palmeiras, teve o mal-estar do Fluminense, teve o mal-estar do Santos, teve o mal-estar do Atlético-MG.

O Hércules, pai do Rony, é boa pessoa, mas nas negociações com o Rony todos os clubes reclamam de não ter uma certeza do que vai acontecer.

Isso é um ponto que cada pessoa vai entender o que acontece na soma das suas relações, isso se resolve. Mas tem um ponto de como você coleciona conversas mal resolvidas.

Paulo Vinícius Coelho

Rony acertou com o Galo após uma tentativa do Vasco de atravessar o negócio e algumas negociações frustradas neste início de temporada.

O jogador esteve perto de se transferir para o Al Rayyan, do Qatar, e para o Fluminense, que chegou a se acertar com o Palmeiras mas não convenceu Rony.

A expectativa é que o atacante seja oficializado no Atlético-MG ainda hoje, último dia de inscrição para disputa do Campeonato Mineiro.

