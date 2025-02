PVC: Nova comissão de arbitragem da CBF é uma piada

A nova Comissão de Arbitragem da CBF é uma piada de mau gosto, opinou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A CBF não montou uma comissão internacional, ela montou um comitê consultivo, o que é completamente diferente. É um comitê de três árbitros respeitáveis que não vão ver o Brasileirão da Série A ou B.

O que está acontecendo é que Ednaldo Rodrigues, que já manda em tudo, vai mandar na arbitragem. O Seneme caiu, entre outros motivos, porque o Ednaldo não conseguia interferir na escala de arbitragem. O Seneme caiu na prática em setembro, e a demissão foi anunciada ontem.

Esse comitê consultivo é uma piada. Um trabalha para a Federação do Equador, um trabalha para Concacaf e o outro mora nos EUA. E a Série C vai ser vista por quem? Nós estamos brincando de fazer arbitragem no Brasil.

Paulo Vinícius Coelho

PVC defendeu a existência de um responsável técnico pela Comissão de Arbitragem a fim de evitar as pressões políticas que vêm da CBF.

Na opinião do colunista, a situação da arbitragem brasileira é "muito grave".

Esse comitê é uma marionete. Quem vai fazer a escala de arbitragem? Quem vai analisar os árbitros? Quem vai fazer a preparação adequada? O ponto é muito grave. O que está acontecendo é muito, muito grave.

É muito sério, precisa ter um presidente da Comissão de Arbitragem porque ela é o que dá respaldo e independência aos árbitros para que eles não fiquem jogados às pressões políticas do presidente da CBF, porque o cargo de presidente da CBF é político.

O cargo do chefe da arbitragem é técnico, não pode ser político.

Paulo Vinícius Coelho

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: