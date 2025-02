Pressionado, Zubeldía promete evolução do São Paulo: "Não tenho dúvidas"

Luis Zubeldía lida com o seu pior momento à frente do São Paulo. Pressionado, o treinador não tem conseguido construir uma equipe equilibrada neste início de temporada e nesta quinta-feira sofreu mais um duro baque: empate em 3 a 3 com o Velo Clube, um dos piores times do Campeonato Paulista.

Os três gols sofridos em Brasília ligaram o alerta no São Paulo, que não tem sido capaz de neutralizar os ataques adversários. Para o técnico Luis Zubeldía, porém, o desempenho defensivo aquém das expectativas é uma questão possível de resolver.

"Se nos fazem tantos gols é porque estamos fazendo algo errado. É impossível ter uma estatística de tantos gols sofridos e dizer que estamos defendendo bem. O primeiro gol foi fruto de duas conexões, cruzamento e cabeçada. Pode haver algo de mérito deles, mas acredito que o segundo e terceiro gols nós facilitamos. Não defendemos bem durante o Paulista. Não tenho dúvidas de que vamos defender melhor, vamos encontrar o equilíbrio. Jogar a cada dois, três dias não te permite trabalhar e atender essa questão. Estamos em meio a uma competição, é difícil corrigir isso agora. Tem que ir competindo com acertos e erros, trocando.", comentou Zubeldía.

Em meio a tantos questionamentos, a comissão técnica são-paulina tem como prioridade número um a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista e nada melhor que uma vitória no clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), para iniciar a volta por cima na competição.

"É um pouco do que acontece com a maioria dos times que está jogando essa competição. Não é o momento ideal para todos nós, pretendíamos ter quatro ou cinco pontos a mais, mas temos que dar a volta por cima, fazer todo o possível para que nesses últimos três jogos possamos jogar melhor, defender melhor e conquistar os pontos para ir à fase final. Não tenho dúvidas que na fase final o time vai ter mais confiança e é outra parte do campeonato. Para o começo do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil não tenho dúvidas que o time vai ter mais equilíbrio. Para isso se necessita dias de trabalho, não de competições, para poder equilibrar coisas que se repetem", prosseguiu o técnico são-paulino.

Sem margem para erro, Luis Zubeldía deverá acionar força máxima no clássico contra o Palmeiras, o que seria o terceiro jogo consecutivo do São Paulo com seus principais jogadores. Uma vitória dentro do Allianz Parque pode amenizar consideravelmente a pressão sobre os ombros do treinador argentino e fazê-lo se reconciliar com parte da torcida tricolor, que já defende sua saída do clube.