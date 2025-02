Presidente do PSG ameaça deixar a equipe devido a acusações de abuso de poder

Em entrevista ao jornal francês RMC Sport, fontes próximas ao governo catari, disseram que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, ameaça a retirar os investimentos da França. O empresário é acusado por abuso de poder e de ser cúmplice em compra de votos.

Nasser Al-Khelaifi é CEO do fundo de investimento esportivo do Catar e possuí investimentos em determinadas áreas do esporte francês. Além disso, também é dono da beIN Sports, emissora oficial de transmissão do Campeonato Francês.

Durante a entrevista, as fontes disseram estarem cansadas com a perseguição aos catares na sociedade francesa, sobretudo ao presidente do PSG. "Os cataris estão fartos de todo esse abuso. Falsos processos, chantagem, críticas diárias, culpar os outros por sua total incompetência, todos os problemas na França são culpa deles".

Não é a primeira vez que Nasser Al-Khelaifi é indiciado em casos de abuso de poder. O empresário foi acusado de corrupção durante as candidaturas do Catar como sede para os Mundiais de Atletismo em 2017 e 2019. Contudo, os casos foram arquivados, sem julgamento.

Além disso, Nasser Al-Khelaifi é suspeito de participar ativamente da alteração de um voto do conselho de administração, em 2018. Apesar de haver uma mudança de voto na época, a suspeita não foi para o tribunal francês.