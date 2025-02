Pôster do UFC 313 destaca disputa entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev; veja

Marcado para acontecer no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), o UFC 313 ganhou seu pôster oficial nesta semana. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a maior organização de MMA do mundo divulgou a imagem promocional do evento que será liderado pela disputa entre o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira e o russo Magomed Ankalaev. E como não poderia deixar de ser, a arte criada destaca justamente os dois protagonistas da luta principal do show, que duelarão pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg).

A arte apresenta Alex Poatan e Magomed Ankalaev se encarando em primeiro plano. Os protagonistas da co-luta principal do evento também estão representados no pôster do UFC 313, ainda que em tamanho menor e segundo plano. Ao contrário dos destaques principais da imagem promocional, os pesos-leves (70 kg) Justin Gaethje e Dan Hooker foram colocados lado a lado no pôster.

Esquadrão Brasileiro em peso

Além de Alex Poatan, que vai defender seu cinturão dos meio-pesados contra Magomed Ankalaev na luta principal, o 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso no UFC 313. Ao todo dez atletas do país devem entrar em ação no dia 8 de março, em Las Vegas: Mauricio Ruffy, Bruno Bulldog, Amanda Lemos, Iasmin Lucindo, Mairon Santos, Carlos Leal, Brunno Hulk, Jean Matsumoto, Djorden Santos e Jhonata Diniz.

