Palmeiras x Botafogo-SP: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da 11ª rodada do Paulista

Nesta sexta-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os bilhetes começam a ser comercializados na segunda-feira, a partir do meio-dia, com exclusividade para os sócios-torcedores do clube. As entradas podem ser adquiridas através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Já a venda para o público geral terá início na quarta-feira, às 10h da manhã. Os valores dos ingressos giram em torno de R$ 110 e R$ 200.

Antes de pensar no Botafogo-SP, o Palmeiras se prepara para o clássico contra o São Paulo, pela 10ª rodada do Paulistão. O Choquei-Rei ocorre neste domingo, às 18h30, também no Allianz Parque.

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.

Confira abaixo os preços dos ingressos para Palmeiras x Botafogo-SP, por setor:

Gol Norte - R$ 110



Superior Norte - R$ 130



Superior Sul - R$ 130



Superior Leste - R$ 140



Superior Oeste - R$ 140



Gol Sul - R$ 160



Central Leste - R$ 180



Central Oeste - R$ 200