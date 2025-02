Palmeiras: Maurício se inspira em Messi para 'jogar livre' e vira essencial

O meia Maurício tem usado Lionel Messi como inspiração para desempenhar uma nova função do Palmeiras, e o craque argentino tem "ajudado" o jogador a ser o melhor do elenco alviverde neste início de temporada.

O que aconteceu

Maurício virou atacante no Palmeiras e tem cinco gols em sete jogos em 2025. O jogador revelou após a vitória contra a Inter de Limeira que assistiu vídeos de Harry Kane e Lionel Messi para jogar mais próximo ao gol.

Não podia começar de maneira melhor a temporada, com bons números e boas atuações. Não só minha, mas da equipe. Estou me sentindo muito bem, o jogo do Abel [Ferreira] pede versatilidade dos jogadores, ele fez um teste comigo como 9, fiquei perdido no começo, pois nunca havia atuado ali, mas me sinto muito bem em ajudar a equipe. Eu via vídeo de alguns jogadores como o Harry Kane, que apesar de ser centroavante, se movimenta bastante, e do Messi, que flutua bem ali [perto do gol], óbvio que a minha distância para eles é grande, mas é bom sempre visualizar que as coisas ficam na mente. Maurício, em entrevista à TNT

O meia de 23 anos foi escalado como a referência no ataque na vitória por 4 a 1 contra o Guarani e jogou ao lado de Flaco López no ataque contra a Inter de Limeira. Abel Ferreira passou a utilizar Maurício como um solução para o setor ofensivo devido a dificuldade do clube no mercado da bola.

O esquema com Maurício na frente é alívio para Abel Ferreira. No segundo semestre do ano passado, o técnico sacou Raphael Veiga do time para colocar Maurício entre os titulares e depois deslocou Veiga para o lado do campo para manter eles jogando juntos. Agora, o técnico encontrou um esquema onde eles se entendem — Veiga ainda não marcou gols, mas já tem quatro assistências no ano.

Maurício tem um excelente início de temporada. Em uma posição que domina com a bola e sem bola também tem tido um ótimo comportamento. Tive conversas com ele, ele gosta de fazer essa função mais livre, entre linhas, onde pode furar a linha adversária, chegar na área, aparecer para fazer gols. É um jogador muito inteligente, dinâmico, tem feito gols que ajudaram a equipe. Ele pode jogar tanto por fora quanto por dentro, ou só de 10, falso 9, ajudando o centroavante. Está aberto a poder ajudar e tem um ótimo desempenho neste início da temporada. João Martins, auxiliar de Abel, após a vitória contra a Inter de Limeira

O Palmeiras negociou diversos pilares de outros times de Abel Ferreira, e Maurício se credencia a ser um novo jogador imprescindível. Rony, Zé Rafael e Dudu foram alguns nomes importantes dessa trajetória vitoriosa de Abel Ferreira, e sem eles a comissão técnica busca novas referências.

A polivalência de Maurício fez o Palmeiras fazer esforço pela contratação no ano passado. O Alviverde fechou o acordo com o Inter por 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na época). Antes de chegar ao Palmeiras, Maurício já tinha atuado como meia central, meia ofensivo e ponta direita.

A vitória contra a Inter fez o Palmeiras respirar na busca pela classificação para a próxima fase, mas o cenário é complexo. Com o triunfo, o Alviverde foi a 16 pontos, ainda em terceiro no Grupo D. O líder São Bernardo tem 19, a vice Ponte Preta tem 18, e o Velo Clube é o quarto com seis.

O Alviverde volta a campo no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Allianz Parque.