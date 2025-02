Paddy Pimblett abre as portas para receber Ilia Topuria nos pesos-leves: "Ele é um anão"

Um dos maiores destaques do UFC em 2024 ao lado de Alex Poatan, Ilia Topuria segue em alta e com grandes metas para a carreira. Atual campeão peso-pena (66 kg) da organização, o georgiano já deixou clara sua intenção de subir de categoria e se aventurar nos pesos-leves (70 kg), de olho em um segundo cinturão. E, caso a desejada superluta contra Islam Makhachev não se concretize, 'El Matador', já conta com um atleta ranqueado da divisão até 70 kg disposto a enfrentá-lo no octógono mais famoso do mundo: Paddy Pimblett.

Em recente entrevista ao canal 'eldoberdanMMA', no Youtube, o popular atleta inglês surpreendeu ao questionar o potencial de Topuria nos pesos-leves devido ao seu porte físico e baixa estatura. 'The Baddy', como é conhecido, tem 1,78m de altura, contra cerca de 1,70m do campeão dos penas. Apesar de reconhecer o potencial do nocauteador georgiano, Pimblett abriu as portas para um eventual duelo entre os dois no futuro, dando a entender que seria capaz de se tornar o primeiro rival a encerrar a invencibilidade de Ilia no MMA profissional.

"Ilia é um anão. As pessoas não entendem o quão maior do que Ilia eu sou. Sou muito maior do que ele. Adoraria fazer uma encarada com ele, só para perceberem o quão maior do que ele eu sou. Não me entendam mal, ele é muito bom. Só porque não gosto dele, não significa que vou sentar aqui e mentir. Ele é um lutador muito bom. Mas ele está falando em subir para os leves com apenas uma defesa de título. Acho que você deve defender o cinturão ao menos três vezes se quiser lutar pelo título da categoria de cima. Se ele quiser vir para os leves, estou aqui esperando. Estarei lá para recebê-lo. Ninguém na categoria tem mais vontade de recepcioná-lo do que eu. Adoraria ter uma luta justa com ele e aplicar uma surra", destacou Paddy.

Duelo improvável

Apesar de seu desejo, Pimblett dificilmente terá seu caminho cruzado com o de Topuria no curto prazo. Afinal de contas, caso não permaneça nos penas e defenda seu cinturão, o campeão já elegeu um embate com Makhachev como sua prioridade. Outro nome cogitado pelo próprio como um bom teste na divisão de cima seria um duelo contra o ex-campeão Charles Do Bronx. Sendo assim, dificilmente o georgiano aceitaria encarar Paddy, apenas o número 12 do ranking dos leves, pois tal embate não o credenciaria para uma disputa de título na rodada seguinte.