Nos tribunais, Manchester City vence caso sobre regulamentação de patrocínios

Nesta sexta-feira, o Manchester City obteve uma vitória nos tribunais ingleses sobre o caso das Associated Party Transactions (APT), que visava regular o mercado de patrocínios do Campeonato Inglês. As regras de APT entraram em vigor para não haver patrocínios diretamente ligados aos donos dos clubes, como o caso dos Citizens e do Newcastle.

Apesar da vitória inicial nesse caso, o Manchester City continua em julgamento por conta das 130 acusações de violações ao fair play financeiro. Contudo, no caso APT, a equipe de Pep Guardiola pode ganhar uma indenização no desenrolar do processo.

Dentre as 20 equipes do Campeonato Inglês, apenas Manchester City e Newcastle United não concordaram com as regras da nova APT. No julgamento que os Citizens venceram, o tribunal inglês ainda considerou que "os três aspectos em que as regras da APT e as regras alteradas da APT eram ilegais não podem ser eliminados, resultando no fato de as regras da APT como um todo serem nulas".

Com a derrota no tribunal, passível a desafio da Premier League, o Manchester City pode cobrar uma indenização da liga. Durante o vigor das regras passadas e nesse ciclo da APT, apesar de fazer contratações, os patrocínios dos Citizens acompanharam a norma vigente, o que pode ter feito a equipe perder dinheiro nos últimos quatro anos.