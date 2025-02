Neymar se destaca nos passes, mas peca nas finalizações em recomeço no Santos; veja raio-x

Aos poucos, os torcedores do Santos estão se acostumando a ver Neymar fazendo parte do elenco. O meia-atacante está cada vez mais integrado e já completou três partidas desde o retorno.

A reestreia foi no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, começou entre os reservas e foi acionado na volta do intervalo. Depois, foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino e na derrota de 2 a 1 para o Corinthians.

Neymar está jogando como um clássico camisa 10. E o astro vem se destacando na armação, apesar de ainda não ter assistência. São seis passes decisivos, média de 22.7 passes corretos por jogo (82% de aproveitamento) e cinco cruzamentos corretos de 12 efetuados, segundo dados do Sofascore.

Na finalização, contudo, o ídolo santista ainda está enfrentando dificuldades. Até o momento, são 10 chutes, sendo apenas dois no alvo. Ele ainda não conseguiu marcar gols.

Fora isso, Neymar soma oito dribles (aproveitamento de 38%), 19 de 44 duelos ganhos (43%) e 11 faltas sofridas.

O meia-atacante entende que está cada vez melhor dentro de campo, mas ainda não atingiu os 100%. A ideia é que isso aconteça em mais dois ou três jogos.

"Fisicamente estava bem melhor. Me senti um pouco melhor do que no último jogo. Não é do nada que vou recuperar a minha forma física 100%, mas daqui dois ou três jogos acho que já vou estar bem. O treinador está pensando em mim em todos os jogos. E eu estou de acordo", avaliou.

O Santos entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.