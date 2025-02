NBA se empolga com 'efeito Luka' após troca bombástica: 'Só se falou disso'

A NBA segue em êxtase com a troca de Luka Doncic que chocou o mundo do basquete e monopolizou o noticiário esportivo no início do mês.

O que aconteceu

A NBA vê como extremamente positiva a repercussão massiva da troca: 'Foi só o que se falou'. O universo do basquete amanheceu no dia 2 de fevereiro com a negociação bombástica que determinou a saída de Luka Doncic do Dallas Mavericks para jogar ao lado de LeBron James no Los Angeles Lakers.

O vice-comissário Mark Tatum destacou a reação dos fãs de basquete por todo o mundo e os efeitos que a transferência terá na liga. Ele afirmou que o negócio entre Lakers e Mavericks movimentará a NBA tanto dentro como fora da quadra, pelo lado das torcidas e também na competitividade entre os times.

O que a troca demonstra é o grande interesse no tema. Foi extraordinário, foi só o que se falou pelos primeiros dias. A reação nas mídias sociais, de fãs por todo o mundo, mostra como os fãs estão emocionalmente envolvidos pelos jogadores e times que torcem e como isso impacta seus times.

Mark Tatum, comissário da NBA

Mesmo se você não é torcedor dos Mavs ou dos Lakers, [a troca] ainda tem impacto porque afeta a dinâmica da liga. E sempre que tem uma troca de estrelas, você vê as emoções de ambos os lados. É um potencial de nova energia e de decepção. A trade deadline teve várias movimentações, isso faz ser mais interessante para os fãs, dá esperança. Aumenta a competitividade, você vê mais times fazendo mudanças para melhorar os elencos.

A repercussão da troca explodiu nas redes. As buscas tiveram um pico na internet, e o assunto liderou entre os mais debatidos nas redes sociais. O post de anúncio dos Lakers bateu quase 4 milhões de curtidas no Instagram, com o perfil do time ganhando cerca de 500 mil seguidores desde então. A página do Mavs, por sua vez, chegou a perder 50 mil fãs, mas recuperou depois.

A NBA viveu uma semana agitada na trade deadline, com 26 dos 30 times fazendo modificações em seus elencos. O prazo para negociações da liga de basquete é semelhante à janela de transferências do futebol, estabelecendo uma data limite para os times realizarem negociações entre si durante a temporada regular. No entanto, a troca bombástica por Doncic acabou atraindo todos os holofotes do fechamento do período.

Semana All-Star

A atenção agora se volta para o All-Star Game, que terá formato inédito neste final de semana. A liga apostou em modificar o evento neste ano para ter novas dinâmicas e mais engajamento tanto com jogadores quanto com fãs. Serão quatro times, sendo três formados por estrelas da liga e outro por jovens em ascensão, que disputarão um mini torneio com três jogos. O evento começa nesta sexta (24) e a final será disputada no domingo (16), com um prêmio total de US$ 1,8 milhão (R$ 10,4 milhões) em jogo.