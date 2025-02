Mercado: troca Palmeiras-Atlético, situação de Zubeldía e pacotão no Grêmio

A janela de transferências se aproxima do fim, e os principais clubes do Brasil se movimentam em busca de reforços visando a temporada.

Destaques do dia

Chegada no Palmeiras... O Alviverde anunciou a contratação do zagueiro Bruno Fuchs, que estava no Atlético-MG. O defensor assinou contrato de empréstimo até o final da temporada, com opção de compra.

... e também no Atlético-MG. O Galo anunciou duas contratações vindas do Palmeiras: Rony e Caio Paulista. O atacante foi comprado e fechou por três anos com o time mineiro. O lateral, por sua vez, foi envolvido na troca com Bruno Fuchs e assinou por empréstimo até o final do ano.

Incômodo com Rony. A novela pela saída do atacante do Palmeiras causou incômodo em vários clubes. Além do Verdão, Atlético-MG, Santos e Fluminense ficaram irritados com o staff do jogador. "Tem uma situação do staff do Rony mal resolvida com o mercado. Tem o mal-estar do Palmeiras, teve o mal-estar do Fluminense, teve o mal-estar do Santos, teve o mal-estar do Atlético-MG. O Hércules, pai do Rony, é boa pessoa, mas nas negociações com o Rony todos os clubes reclamam de não ter uma certeza do que vai acontecer", PVC, colunista do UOL.

Palmeiras vai aos EUA. O clube paulista negocia a contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo. O defensor, que tem 24 anos, passou pela Inter de Limeira e Atlético-MG antes de ir jogar nos Estados Unidos. A chegada de um defensor é uma das prioridades da diretoria alviverde.

Zubeldía não terá futuro definido em clássico contra o Palmeiras Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

Situação de Zubeldía. O clássico contra o Palmeiras não deve definir o futuro do técnico do São Paulo. "O clássico não vai definir a saída do Zubeldía. Perdeu de 1 a 0? Perdeu de 2 a 0? Vai continuar essa pressão por melhorar o time. Se toma uma goleada, vai ter pressão ainda maior, e aí é pressão de saída imediata", André Hernan, colunista do UOL. O Tricolor vem de três jogos sem vencer — dois empates e uma derrota.

Pacotão no Grêmio. O time gaúcho anunciou três reforços nesta sexta-feira: os laterais Luan Cândido e Lucas Esteves e o atacante Cristian Olivera. Os defensores vieram de Bragantino e Vitória, respectivamente, e o uruguaio estava no LAFC, dos EUA. O zagueiro Wagner Leonardo, também do Vitória, está a caminho.

Uns chegam, outro sai. O atacante Nathan Fernandes foi vendido pelo Grêmio ao Botafogo. O clube carioca já anunciou o jogador, que assinou contrato até o fim de 2029.

Tevis deixa o Cruzeiro rumo ao Athletico Imagem: Mauro Horita/Cruzeiro

Troca Cruzeiro-Athletico. O time mineiro enviou o atacante Tevis, e o clube paranaense cedeu o zagueiro Mateo Gamarra aos mineiros em troca. Ambos assinaram por empréstimo até o final do ano com os novos times.

'Não' de ex-Corinthians. O volante Du Queiroz recusou uma oferta do Athletico. O jogador gostaria apenas de jogar na Série A em retorno ao Brasil e não teve questões financeiras atendidas.