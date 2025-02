Memphis posta vídeo de abraço em Edina: 'Não acredito no Dia dos Namorados'

Atacante do Corinthians, Memphis Depay republicou em seu stories do Instagram um vídeo em que tira o braço da árbitra Edina Alves de sua cintura após a juíza tirar o dele dos ombros dela.

O que aconteceu

"Não acredito no Valentine's Day", escreveu Memphis, em referência ao Dia dos Namorados, comemorado neste 14 de fevereiro em outros países.

A situação ocorreu no duelo contra o Santos, na vitória do Timão por 2 a 1. Memphis colocou o braço por cima do ombro da árbitra, enquanto Edina havia colocado a mão em suas costas. Assim que Edina tirou o braço do atacante de seu ombro, o camisa 10 tirou a mão da árbitra de sua cintura e se afastou.