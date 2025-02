Memphis faz festa luxuosa de aniversário com jogadores do Corinthians

Memphis Depay comemorou os seus 31 anos, completados nesta quinta-feira (13), com uma festa de gala em um palácio em São Paulo.

O que aconteceu

O evento foi realizado no Palácio dos Cedros. Ele fica localizado no bairro do Ipiranga, na capital paulista, e costuma receber casamentos e festa de debutantes. Carros de colecionadores foram colocados no local para a comemoração de Memphis.

A festa contou com a presença de jogadores e demais funcionários do Corinthians. Todos usaram trajes sociais.

Alguns jogadores publicaram fotos dos looks usados para a festa. "Partiu churrasco do Memphis", brincou Talles Magno.

As celebrações já haviam começado após a vitória do Corinthians sobre o Santos. O holandês fez uma comemoração mais discreta e com pessoas mais próximas.