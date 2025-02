Mauro Cezar: Ignorar o calendário do São Paulo é injusto com Zubeldía

O calendário apertado do São Paulo nesta semana não pode ser ignorado na avaliação do trabalho de Luís Zubeldía, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

A gente não pode ignorar o que aconteceu essa semana: o São Paulo jogou sábado, jogou segunda e jogou quinta. O São Paulo fez três jogos em seis dias e terá quatro jogos em um intervalo próximo a nove dias.

Ou seja, está praticamente dia sim, dia não jogando. Dois deles foram longe do seu estádio, foi em Brasília, não foi no Morumbi, que é o habitat de São Paulo. Tem todo um contexto também que não pode ser ignorado.

Mauro Cezar

O colunista lembrou que o empate da última segunda-feira (10), contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha, foi um jogo adiado da primeira rodada do Paulistão, quando o São Paulo estava na polêmica pré-temporada nos EUA.

Quem é o responsável por isso? Quem que levou o time para jogar nos Estados Unidos? Foi o Zubeldía ou foi o Casares, o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, os dirigentes?

Por conta disso, o São Paulo teve que fazer a partida da primeira rodada agora no começo da semana. Então, tem esse contexto que não pode ser ignorado -- o São Paulo não treina, o São Paulo joga, joga e joga.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, é preciso analisar os maus resultados do São Paulo nesta semana levando em conta esse contexto de falta de tempo para Zubeldía treinar o time.

O Tricolor somou dois pontos em três partidas contra Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube — o primeiro fora de casa e os dois últimos no Mané Garrincha.

Qualquer análise que descarte isso não é justa com o Zubeldía e com os jogadores, que também têm responsabilidade.

O time joga mal, ontem foi uma partida muito fraca. Agora, como você vai fazer com que esse quarteto tão badalado consiga atingir o nível de atuações necessário para uma equipe que é pouco competitiva defensivamente? Você tem que treinar, você tem que recuperar. E não tem tempo, o cara não está treinando o time.

Tem vários problemas, problemas que dificilmente vão se resolver sem treinar, jogando dia sim, dia não. Põe outro técnico, teria os mesmos problemas.

A gente não está discutindo por que desses quatro jogos em pouco mais de uma semana e desses três jogos em seis dias, isso é coisa de dirigente ou não? É muito fácil apontar para um responsável -- Zubeldía é um responsável, não é o único.

Mauro Cezar

