Mauro Cezar: Derrota com briga contra Flamengo reflete momento do Botafogo

A derrota no Maracanã que culminou com a briga com os jogadores do Flamengo reflete o momento do Botafogo, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Foi um negócio bem patético. No ano passado, o Botafogo bateu de 6 a 1 no Flamengo no Brasileiro — 2 a 0 no Maracanã e 4 a 1 lá no Engenhão. Ah, o Flamengo estava com o time cheio de reservas. Não importa, 4 a 1 é 4 a 1 e um abraço. E não teve briga.

Aí agora perdeu, fica essa confusão toda. Foi a segunda derrota para o Flamengo em 10 dias. Isso reflete o momento do Botafogo também. O Botafogo foi desmontado no seu elenco.

Mauro Cezar

Além da derrota pelo Carioca, o Botafogo perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, por 3 a 1, em decisão disputada em Belém do Pará no início do mês.

Na visão do colunista, o Fogão foi desmontado ao perder Luiz Henrique, Thiago Almada e o técnico Arthur Jorge, além de vários reservas importantes, e agora sofre as consequências disso.

Perdeu a base, a espinha dorsal, está sem os dois principais jogadores e não tem técnico. O dono do clube tem que resolver o problema lá na França do Lyon e o Botafogo está em segundo plano.

Se amanhã ele [John Textor] vai voltar a priorizar o Botafogo, eu não sei, mas nesse momento é a realidade. Então fica esse destempero, realmente foi um negócio bem constrangedor o que aconteceu no Maracanã.

Mauro Cezar

