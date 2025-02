Mauricio recebe elogio por boa fase no Palmeiras e revela inspirações em Harry Kane e Messi

O meio-campista Mauricio tem sido destaque do Palmeiras no Campeonato Paulista. Artilheiro da equipe na competição, o jogador precisou se adaptar a uma nova posição, a de falso 9, que vem fazendo constantemente e que, como revelado por ele, é algo novo.

Mauricio abriu o placar na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em duelo da nona rodada do Estadual, no Estádio Major José Levy Sobrinho. O atleta recebeu elogios de João Martins, auxiliar técnico que substituiu Abel Ferreira, suspenso.

"O Mauricio tem tido um excelente início de temporada, em uma posição que ele domina com bola, e sem bola também tem tido um excelente comportamento. Ele se sente confortável, temos tido algumas conversas com ele, ele gosta de fazer essa função mais livre ali entre linhas e poder de trás pra frente furar a linha adversária, chegar na área, aparecer para fazer gols. É um jogador muito inteligente, dinâmico, tem conseguido fazer esses gols que tem ajudado muito a equipe. Sabemos que ele pode tanto jogar a defender por fora e depois a jogar por dentro, como pode fazer só de 10, como pode fazer esse falso nove e ajudar o centroavante. Está completamente aberto a poder ajudar e tem tido excelente rendimento nesse início de temporada", disse João Martins após o duelo.

? Maurício (23 anos) é o artilheiro e o líder em Nota e participações em gols (6) do @Palmeiras na temporada 2025! ??? ?? 7 jogos (5 titular)

? 5 gols (!)

?? 1 assistência

? 91 mins p/ participar de gol (!)

? 14 finalizações (7 no gol!)

? 12 passes decisivos (!)

?? 50%... pic.twitter.com/j1rG3YW6a7 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 14, 2025

Esta nova função de Mauricio tem sido traduzida em bons números ofensivos. Até o momento, o camisa 18 marcou cinco gols e deu uma assistência em sete jogos disputados. Ele ficou de fora de apenas dois compromissos do Verdão no ano. O atleta revelou como se sente atuando na nova posição e revelou "inspirações" em Harry Kane e Messi.

"Eu estou me sentindo muito bem, eu acho que o Palmeiras pede muito isso, o estilo de jogo do Abel pede muito do jogador ser mais versátil, fazer mais de uma função. Ele fez uns testes no treinamento, é claro que eu fiquei um pouco perdido no começo, mas foi muito da questão da equipe, nos treinamentos a gente conversava mais, tinha uma comunicação melhor, eu acho que isso facilita mais na questão de você conseguir fechar espaço, de conseguir fazer movimentações", revelou à TNT Sports.

"Eu nunca tinha feito essa função, mas eu tenho me dedicado, tenho visto mais vídeos para que eu possa melhorar. Já vi uns vídeos do Harry Kane, que ele às vezes flutua bem, é claro que ele é mais um centroavante, mas ele também tem uma mobilidade. O Messi também, não está igual, mas eu acho que não é questão dos jogadores, mas sim dos movimentos que faz", finalizou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.