Mattos: Palmeiras tem time titular muito bom, mas precisa encorpar o elenco

O desempenho do Palmeiras tem caído muito quando o time titular não está em campo - e este é um possível problema para a temporada, disse Rodrigo Mattos no UOL News, nesta sexta (14).

O colunista apontou que muitos substitutos do Palmeiras são jogadores jovens, que não conseguem manter o nível apresentado pelos titulares.

O Abel está agindo correto nessa rotação. Quando ele joga com o time titular, ele tem um rendimento bem melhor. Acho que o Palmeiras tem uma questão de elenco porque está com muito jogador jovem como substituto. Por isso, o time reserva não tem o mesmo rendimento do titular. O Palmeiras precisa encorpar o elenco, mas tem um time titular muito bom.

Rodrigo Mattos

