Lua de 'melda', chifre, tattoo: 20 anos do casamento de Ronaldo e Cicarelli

Uma cerimônia luxuosa, declarações polêmicas, tatuagem apagada e divórcio relâmpago: Ronaldo e Daniela Cicarelli movimentaram o noticiário no início dos anos 2000. Em fevereiro de 2005, se casaram e se divorciaram em menos de três meses.

Relembre abaixo alguns dos detalhes do relacionamento que durou menos de um ano no total, entre o início do namoro e a separação, mas gerou muito burburinho.

Suposta traição e quebradeira em mansão na Espanha

Ainda durante o namoro, Daniela teria destruído a casa de Ronaldo. Em entrevista ao programa CQC, da TV Band, o então jogador do Real Madrid confirmou que a apresentadora tinha "quebrado tudo" no local depois de "saber de alguma coisa".

Dias depois, Daniela afirmou, no mesmo programa, que a história não era "bem assim". Ela afirmou que "só" quebrou um ou outro objeto durante a briga. À época, Ronaldo disse que o motivo do desentendimento foi uma "bobagem" que Daniela havia descoberto. "Só que ela levou muito a sério", afirmou.

Segundo Daniela, o motivo foi uma traição por parte de Ronaldo, a quem chamou de "cara de pau". A apresentadora comentou o caso em entrevistas pós-separação: "Tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Estava na casa dele e o peguei teclando no computador com uma mulher, algo muito quente". O objeto quebrado por Daniela foi justamente o computador que Ronaldo utilizava no momento do flagra.

Ronaldo e Daniella Cicarelli em setembro de 2004 Imagem: Samir Baptista/Folhapress

Cerimônia exclusiva

Para celebrar o casamento, Ronaldo e Daniela escolheram o Castelo de Chantilly, no norte da França. A cerimônia para 250 convidados teria custado R$ 1,5 milhão e a noiva usou um vestido do costureiro italiano Valentino feito especialmente para a festa. A pedido da produção do evento, ninguém pode entrar com o celular, para evitar o registro de imagens do casamento.

O DJ Fat Boy Slim e a banda mexicana Maná foram as atrações musicais. O Castelo estava iluminado de azul e amarelo, especialmente para o casamento, e os convidados chegaram em vans protegidas por batedores da polícia, entrando no complexo por acessos laterais.

Ronaldo e Daniela Cicarelli; casamento que mobilizou a alta sociedade durou menos de três meses Imagem: Getty Images

Barraco na festa de casamento e 'lua de melda'

Duas semanas depois da cerimônia, Daniela Cicarelli compareceu no Domingão do Faustão (TV Globo). "Não tivemos lua-de-mel, a gente teve uma lua de melda", disse, ao se referir à conturbada festa de casamento.

Na versão da apresentadora, a festa teve invasão de "penetras". A modelo Caroline Bittencourt, que acompanhava o empresário Alvaro Garnero, amigo de Ronaldo, foi expulsa do local pela noiva. Segundo Daniela, Caroline não foi a única a ser expulsa e a confusão aconteceu justamente pela invasão do local por pessoas não convidadas. "Várias pessoas foram tiradas [da festa], quer dizer, algumas", afirmou.

Segundo Garnero, Daniela estava acompanhada de seis seguranças quando abordou Caroline. À época, o empresário alegou que Daniela havia se incomodado com a presença de Caroline por conta de João Paulo Diniz, namorado em comum entre elas. "Isso não faz o menor sentido", disse Daniela a Faustão. "No dia do casamento, ex é mais ex ainda".

O buquê da noiva também foi motivo de disputa. Segundo coluna de Paulo Sampaio na Folha de S. Paulo à época, o buquê foi inicialmente capturado por Flávia Eluf. No entanto, uma espanhola o "roubou" da brasileira ainda durante a festa.

Em março de 2005, o casal anunciou que Daniela estava grávida. No entanto, a ex-mulher do jogador perdeu o bebê e os rumores da separação ganharam força.

Divórcio

Em maio de 2005, o casal anunciou a separação. Na ocasião, o comunicado foi assinado pelas respectivas assessorias de imprensa. "O jogador Ronaldo e a apresentadora Daniela Cicarelli informam oficialmente que estão separados e reservam-se ao direito de não dar maiores detalhes sobre o episódio", dizia o documento. Pouco antes do anúncio da separação, Ronaldo foi visto na festa de aniversário de David Beckham sem a presença da então esposa.

Apesar da festança, Ronaldo e Daniela não estavam oficialmente casados. O atacante ainda tinha pendências de seu divórcio com a primeira esposa, a ex-jogadora Milene Domingues.

Tatuagem coberta

Em homenagem a Daniela, Ronaldo fez uma tatuagem no pulso com as iniciais dos dois. Após a separação, o ex-jogador transformou a letra D em mais uma letra R, do filho Ronald. Depois, o atacante cobriu as letras com um desenho de um coração e uma cruz.